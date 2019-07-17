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РИА Новости
Туризм

Японию в июне посетило рекордное число туристов из России

Вчера, 14:33
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© Depositphotos / sepavoneВид на гору Фудзияма
Вид на гору Фудзияма
© Depositphotos / sepavone
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года Японию посетило почти 56 тысяч россиян, что на 20,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает АТОР со ссылкой на московское представительство Японской национальной туристической организации (JNTO).
Россия занимает второе место по темпу роста турпотока в страну после Вьетнама, число путешественников из которого за полгода выросло почти на треть.
В июне границу с Японией пересекло рекордное число россиян - 8 800 гостей, что на 25% больше, чем за тот же период прошлого года.
В JNTO отмечают, что первые шесть месяцев года традиционно захватывают зимний период, во время которого путешественники посещают горнолыжные курорты, и сезон цветения сакуры. Росту турпотока способствует высокая частота рейсов из Дальнего Востока, а также увеличение количества посадочных мест в салонах самолетов, следующих из Москвы в Токио.
Всего за первые шесть месяцев 2019 года Страну восходящего солнца посетило более 16,6 миллиона иностранных гостей. В тройке лидеров – Китай (более 4, 5 миллиона туристов), Южная Корея (почти 3,9 миллиона визитеров) и Тайвань (около 2,5 миллиона путешественников).
Киото, Япония
26 июня, 16:06
Российские туристы все чаще посещают Японию
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