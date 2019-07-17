Японию в июне посетило рекордное число туристов из России

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года Японию посетило почти 56 тысяч россиян, что на 20,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, За первые шесть месяцев текущего года Японию посетило почти 56 тысяч россиян, что на 20,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает АТОР со ссылкой на московское представительство Японской национальной туристической организации (JNTO).

Россия занимает второе место по темпу роста турпотока в страну после Вьетнама, число путешественников из которого за полгода выросло почти на треть.

В июне границу с Японией пересекло рекордное число россиян - 8 800 гостей, что на 25% больше, чем за тот же период прошлого года.

В JNTO отмечают, что первые шесть месяцев года традиционно захватывают зимний период, во время которого путешественники посещают горнолыжные курорты, и сезон цветения сакуры. Росту турпотока способствует высокая частота рейсов из Дальнего Востока, а также увеличение количества посадочных мест в салонах самолетов, следующих из Москвы в Токио.