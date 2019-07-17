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РИА Новости

На Ставрополье проверят информацию о сливе заводом розовых отходов

Вчера, 11:59
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НАЛЬЧИК, 17 июл — РИА Новости. Полицейские проверяют сообщения о том, что завод в Шпаковском районе Ставропольского края сливает розовую жидкость. Об этом сообщает региональное МВД.
Ранее жители села Татарка пожаловались в соцсетях, что из-под забора местного предприятия по производству полиэтилена вытекает ярко-розовая жидкость с неприятным запахом.
© Кадр из видео youtube-канала "Сайт Ставрополя"Розовая вода в реке Татарка Ставропольского края, кадр из видео очевидца
Розовая вода в реке Татарка Ставропольского края, кадр из видео очевидца
© Кадр из видео youtube-канала "Сайт Ставрополя"
Розовая вода в реке Татарка Ставропольского края, кадр из видео очевидца
На место прибыла следственно-оперативная группа районного отдела МВД. Эксперт-криминалист взял пробы жидкости, которые направят на экспертизу.
Участковые уполномоченные проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
"Сибирские Мальдивы", красивые и опасные
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
1 из 12

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
2 из 12

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.

Девушки фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
3 из 12

Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
4 из 12

Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
5 из 12

В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.

Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
6 из 12

Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.

Отражение птицы в воде золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
7 из 12

Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.

Молодой человек фотографирует золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
8 из 12

Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.

Люди на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
9 из 12

Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
10 из 12

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.

Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
11 из 12

Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.

Молодые люди у золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
12 из 12

Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 12

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 12

В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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