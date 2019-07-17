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РИА Новости
Союзное государство

Матвиенко оценила Союзный договор России и Белоруссии

Вчера, 11:56
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Союзный договор России и Белоруссии нужно наполнить новым содержанием, чтобы он отвечал вызовам и новым возможностям сегодняшнего дня, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в среду на встрече с председателем верхней палаты белорусского парламента (Совет Республики) Владимиром Мясниковичем.
"В этом году отмечается 20-летие подписания договора о Союзном государстве. Это хорошее время для осмысления пройденного пути", - сказала она. Для того, чтобы проанализировать, что удалось сделать, что не получилось, "как наполнить союзный договор новым содержанием, чтобы он отвечал новым вызовам, новым возможностям, реалиям сегодняшнего дня", отметила она.
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Сенатор добавила, что уже создана российско-белорусская рабочая группа, которая работает над содержательными вопросами развития союзного договора.
Матвиенко подчеркнула, что если и возникают какие-то проблемы в двусторонних контактах, то "они находят свое решение в рабочем порядке, у нас нет неразрешимых вопросов".
Спикер также подчеркнула большой интерес субъектов РФ к проходящему в Санкт-Петербурге форуму регионов России и Белоруссии. "В наших форумах традиционно принимают участие президенты России и Белоруссии, которые придают особую значимость этому событию", - сказала она.
В свою очередь Мясникович отметил важность межпарламентского сотрудничества между государствами, а также "вопросы гармонизации законодательства, чтобы своевременно снимать возможные существующие барьеры".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 19 июня 2018
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Союзное государствоВалентина МатвиенкоБелоруссияРоссияПолитика
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