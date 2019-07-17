Матвиенко оценила Союзный договор России и Белоруссии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Союзный договор России и Белоруссии нужно наполнить новым содержанием, чтобы он отвечал вызовам и новым возможностям сегодняшнего дня, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в среду на встрече с председателем верхней палаты белорусского парламента (Совет Республики) Владимиром Мясниковичем.

"В этом году отмечается 20-летие подписания договора о Союзном государстве. Это хорошее время для осмысления пройденного пути", - сказала она. Для того, чтобы проанализировать, что удалось сделать, что не получилось, "как наполнить союзный договор новым содержанием, чтобы он отвечал новым вызовам, новым возможностям, реалиям сегодняшнего дня", отметила она.

Сенатор добавила, что уже создана российско-белорусская рабочая группа, которая работает над содержательными вопросами развития союзного договора.

Матвиенко подчеркнула, что если и возникают какие-то проблемы в двусторонних контактах, то "они находят свое решение в рабочем порядке, у нас нет неразрешимых вопросов".

Спикер также подчеркнула большой интерес субъектов РФ к проходящему в Санкт-Петербурге форуму регионов России и Белоруссии. "В наших форумах традиционно принимают участие президенты России и Белоруссии, которые придают особую значимость этому событию", - сказала она.