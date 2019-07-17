В МИД Китая оценили слова Лаврова о мифе о "китайской угрозе"

ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Китайская сторона высоко ценит комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова о раскручивании мифа "китайской угрозы" для Сибири и Дальнего Востока, заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, вновь подчеркнув, что любые попытки вбить клин между странами обречены на провал.

Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", говоря о российско-китайском пограничном вопросе, заявил, что раскручивать миф о "китайской угрозе" - дело рук тех, кому доставляет беспокойство конструктивное развитие российско-китайских связей. При этом, комментируя информацию о проживании на Дальнем Востоке и в Сибири 12 миллионов китайцев, Лавров сказал, что достоверность этой цифры вызывает большие сомнения, а связанные с ней страхи "явно преувеличены".

"Китай высоко ценит четкие и позитивные комментарии министра Лаврова по двусторонним отношениям наших стран. В последние годы под стратегическим руководством лидеров наших государств отношения России и Китая добились беспрецедентного развития и значительных результатов во всех сферах", - заявил Гэн Шуан.

Он напомнил, что 18 лет назад, 16 июля 2001 года Китай и Россия подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В этом документе было зафиксировано отсутствие каких-либо территориальных претензий.

"На протяжении многих лет мы оказывали друг другу твердую взаимную поддержку и смогли выстроить крепкое политическое взаимодоверие. Факты доказали, что такая новая модель отношений между крупными державами имеет большую силу и потенциал развития", - сказал китайский дипломат.

Он отметил, что 70 лет дипломатических отношений России и КНР дают странам достаточно уверенности и решимости, чтобы вместе преодолеть любые вызовы и трудности.