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РИА Новости

В МИД Китая оценили слова Лаврова о мифе о "китайской угрозе"

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Китайская сторона высоко ценит комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова о раскручивании мифа "китайской угрозы" для Сибири и Дальнего Востока, заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, вновь подчеркнув, что любые попытки вбить клин между странами обречены на провал.
Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", говоря о российско-китайском пограничном вопросе, заявил, что раскручивать миф о "китайской угрозе" - дело рук тех, кому доставляет беспокойство конструктивное развитие российско-китайских связей. При этом, комментируя информацию о проживании на Дальнем Востоке и в Сибири 12 миллионов китайцев, Лавров сказал, что достоверность этой цифры вызывает большие сомнения, а связанные с ней страхи "явно преувеличены".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
11 июля, 11:08
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"Китай высоко ценит четкие и позитивные комментарии министра Лаврова по двусторонним отношениям наших стран. В последние годы под стратегическим руководством лидеров наших государств отношения России и Китая добились беспрецедентного развития и значительных результатов во всех сферах", - заявил Гэн Шуан.
Он напомнил, что 18 лет назад, 16 июля 2001 года Китай и Россия подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В этом документе было зафиксировано отсутствие каких-либо территориальных претензий.
"На протяжении многих лет мы оказывали друг другу твердую взаимную поддержку и смогли выстроить крепкое политическое взаимодоверие. Факты доказали, что такая новая модель отношений между крупными державами имеет большую силу и потенциал развития", - сказал китайский дипломат.
Он отметил, что 70 лет дипломатических отношений России и КНР дают странам достаточно уверенности и решимости, чтобы вместе преодолеть любые вызовы и трудности.
"Любые попытки вбить клин в отношения между Россией и Китаем потерпят неудачу. Стороны продолжат углублять и укреплять двустороннее всеобъемлющее стратегическое сотрудничество, прикладывать усилия для совместного развития, вместе отстаивать беспристрастность и справедливость на международной арене", - добавил Гэн Шуан.
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Гэн ШуанСергей ЛавровМИД РФМИД КНРКитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
"о проживании на Дальнем Востоке и в Сибири 12 миллионов китайцев,... достоверность этой цифры вызывает большие сомнения". Ага... А еще по статистике и мнению нашего правительства все россияне, как сыр в масле катаются, средняя зарплата 42 600, т.е. 85 000 руб. на семью!!!!, только почему-то только официально почти 20% населения нищие, т.е. это люди которые голодают, и основная часть это дети. Куда смотрит власть? За кого мы голосуем на выборах?
17 июля, 14:34
ccurio
1010307
12 млн человек - это, примерно, как если бы каждый 3-ий человек в Сибири был бы китайцем. Нашим либералам стоило бы придумывать сказки правдоподобнее.
17 июля, 14:42
Александр Корнев
1111008
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