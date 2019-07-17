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РИА Новости

Глава Росприроднадзора призвала повысить зарплаты инспекторам

Вчера, 11:55
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зарплаты инспекторов Росприроднадзора необходимо повысить до 50 тысяч, заявила глава службы Светлана Радионова на заседании комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды.
"У нас, чтобы попасть на госслужбу, надо пройти конкурс, как в космические войска, а по итогу я дать ничего не могу. Мне нужно, чтобы зарплата у инспекторов была 50 тысяч, а в некоторых регионах и 35 тысяч. Мне не нужны космические деньги. Я сформирую нормальный инспекторский состав", - сказала Радионова.
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Как уточнил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов РИА Новости, инициативу о повышении зарплат может внести правительство при рассмотрении бюджета, и в этом случае комитет Госдумы готов поддержать Росприроднадзор.
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Светлана РадионоваРосприроднадзорГосдума РФВладимир БурматовРоссияОбщество
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