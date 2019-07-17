Техническая неисправность остановила работу крупнейшей больницы на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл - РИА Новости. Программное обеспечение в центральной больнице Нового Уренгоя вышло из строя из-за кондиционера, который сломался в серверной, сообщает в среду медицинское учреждение на своей странице в социальной сети " Программное обеспечение в центральной больнице Нового Уренгоя вышло из строя из-за кондиционера, который сломался в серверной, сообщает в среду медицинское учреждение на своей странице в социальной сети " ВКонтакте ".

"В связи с выходом из строя кондиционера в серверной городской больницы временно не работает медицинская информационная система - невозможна выписка электронных больничных листов, запись на прием... возможны сбои в работе телефонных линий", - говорится в сообщении.

В медучреждении добавили, что принимают все меры для устранения неполадок.