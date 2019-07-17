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РИА Новости

Техническая неисправность остановила работу крупнейшей больницы на Ямале

Вчера, 11:53
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл - РИА Новости. Программное обеспечение в центральной больнице Нового Уренгоя вышло из строя из-за кондиционера, который сломался в серверной, сообщает в среду медицинское учреждение на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"В связи с выходом из строя кондиционера в серверной городской больницы временно не работает медицинская информационная система - невозможна выписка электронных больничных листов, запись на прием... возможны сбои в работе телефонных линий", - говорится в сообщении.
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В медучреждении добавили, что принимают все меры для устранения неполадок.
По данным Росгидромета, температура воздуха в Новом Уренгое, который является крупнейшим городом в ЯНАО, в среду днем составляет чуть более плюс 30 градусов.
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ЯмалНовый УренгойХанты-МансийскОбщество
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