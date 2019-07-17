В Минске приступили к переговорам три подгруппы по Донбассу

ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Рабочие подгруппы по экономическим, гуманитарным вопросам и безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начали переговоры в Минске, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Встреча контактной группы и ее рабочих групп по Донбассу запланирована на среду в столице Белоруссии.

"Рабочие группы по экономическим, гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности открыли переговорный процесс в Минске", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.