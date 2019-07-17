Кузнецова рассказала о состоянии отравившихся в лагере под Евпаторией детей

Ранее сообщалось, что порядка 50 человек были госпитализированы из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией. В числе обратившихся за медицинской помощью четверо взрослых, остальные дети. Все госпитализированные приехали из Татарстана. При этом директор лагеря сообщил РИА Новости, что причина отравления детей устанавливается, опасений за их состояние нет. По его словам, детей возили в больницу на консультацию, после чего возвращали в лагерь. Управление СК по республике Крым проводит проверку по факту произошедшего. Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщало, что результаты обследования первых заболевших детей говорят о норовирусе.