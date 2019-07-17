Кузнецова рассказала о состоянии отравившихся в лагере под Евпаторией детей

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что состояние отравившихся детей в детском лагере "Лучистый" под Евпаторией стабилизировано, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что порядка 50 человек были госпитализированы из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией. В числе обратившихся за медицинской помощью четверо взрослых, остальные дети. Все госпитализированные приехали из Татарстана. При этом директор лагеря сообщил РИА Новости, что причина отравления детей устанавливается, опасений за их состояние нет. По его словам, детей возили в больницу на консультацию, после чего возвращали в лагерь. Управление СК по республике Крым проводит проверку по факту произошедшего. Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщало, что результаты обследования первых заболевших детей говорят о норовирусе.
"Мы находимся на связи с детским омбудсменом Республики Крым и со всеми уполномоченными ведомствами. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, госпитализированы 49 ребят с признаками отравления, в настоящее время их состояние стабилизировано и оценивается как удовлетворительное. Не сомневаюсь, что причины произошедшего будут установлены, а виновные понесут наказание", - сказала Кузнецова, чьи слова передала пресс-служба омбудсмена.