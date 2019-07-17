В Пакистане арестовали "вдохновителя" Мумбайской атаки, сообщили СМИ

По данным телеканала, в среду сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Пакистана арестовали Хафиза Саида - основателя и лидера организации "Джамаат-уд-Дава", политического крыла базирующейся в Пакистане исламистской группировки "Лашкар-и-Таиба"*, которую в Индии обвиняют в подготовке теракта в Мумбаи в 2008 году.

Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек. Теракт осложнил и без того непростые отношения между Индией и Пакистаном, имеющих друг к другу территориальные претензии.