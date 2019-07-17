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РИА Новости

В Пакистане арестовали "вдохновителя" Мумбайской атаки, сообщили СМИ

Вчера, 11:42
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© AP Photo / K.M. ChaudaryХафиз Мухаммад Саид
Хафиз Мухаммад Саид
© AP Photo / K.M. Chaudary
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Вдохновитель" кровавого теракта в Мумбаи в 2008 году, в результате которого погибли более 160 человек, арестован в Пакистане, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники.
По данным телеканала, в среду сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Пакистана арестовали Хафиза Саида - основателя и лидера организации "Джамаат-уд-Дава", политического крыла базирующейся в Пакистане исламистской группировки "Лашкар-и-Таиба"*, которую в Индии обвиняют в подготовке теракта в Мумбаи в 2008 году.
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Ранее сообщалось, что Саид, которого Нью-Дели считает непосредственным организатором мумбайской атаки, с 2011 года числится на первом месте в списке "50 наиболее разыскиваемых террористов" Индии.
Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек. Теракт осложнил и без того непростые отношения между Индией и Пакистаном, имеющих друг к другу территориальные претензии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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ПакистанМумбаиВ мире
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