Украина прикрывается выдумками о катастрофе MH17, заявил российский посол

ГААГА, 17 июл - РИА Новости. США и Украина так и не предоставили следствию свои данные по катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года, заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин в интервью РИА Новости.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

"Американцы и украинцы, между прочим, запрошенную у них информацию так и не представили. Украина придумала какую-то невообразимую байку о том, что все её радарные установки в день катастрофы были скопом поставлены на регламентные работы. И следователи ССГ (совместной следственной группы – ред.) ничтоже сумняшеся эту выдумку приняли за истину в последней инстанции", - сказал российский дипломат.

Он напомнил, что Россия, в свою очередь, передала ССГ данные первичного радиолокационного наблюдения за районом предположительного запуска сбившей самолёт ракеты. Более того, российская сторона помогла расшифровать предоставленную информацию и убедиться, что никакого запуска ракеты из района Первомайское по гражданскому самолёту не было.

"И после всего этого услышали в ответ: "её нет на данных РЛС, потому что ракета слишком быстро летела". "Отсутствие ракеты на снимках не означает, что её там не было". "Отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия". Звонкие словесные выкрутасы, но не более того", - отметил Шульгин.

Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.