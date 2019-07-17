В двух районах Пермского края ввели режим ЧС из-за подтопления

ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Власти Кудымскарского и Юрлинского муниципальных районов Пермского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышением уровня воды в реках и подтоплением придомовых территорий и жилых домов, сообщил врио начальника центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по региону подполковник внутренней службы Александр Черемных.

По информации Черемных, обращение которого опубликовала пресс-служба ГУМЧС, из-за неблагоприятных метеоусловий, связанных с продолжительными сильными дождями, в трех муниципальных районах Пермского края произошло подтопление населенных пунктов. Подъемы уровня рек, в частности, зафиксированы в Кудымкарском, Юрлинском и Бардымском районах.

Как отметил Черемных, на данный момент в селе Кува Кудымкарского района остаются подтопленными девять придомовых территорий с населением 25 человек, ранее здесь было подтоплено 14 домов и 19 придомовых территорий с населением 43 человека. В селе Акбаш Бардымского района в зоне подтопления остаются шесть придомовых территорий с населением 14 человек, тогда как во вторник разлив реки коснулся 11 придомовых территорий, в которых проживает 23 человека, в том числе шесть детей. По данным МЧС, на месте ЧП была организована эвакуация населения, развернуты пункты временного размещения, но жители разместиться в них отказались и остались у родственников. Черемных отметил, что сейчас в Куве и Акбаше "наблюдается динамика снижения уровня воды" в реках.

Он добавил, что в ночное время произошло повышение уровня воды в реке Лопва в селе Юрла Юрлинского муниципального района. В результате в зоне подтопления оказались 81 придомовая территория, в том числе 10 жилых домов с населением 184 человека, из которых 40 - дети.

"На местах сосредоточены группировки районных звеньев РСЧС, органами местного самоуправления Юрлинского и Кудымкарского муниципальных районов в связи с обстановкой ввели на территории режим ЧС", - сказал Черемных.