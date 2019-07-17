Омбудсмен из Татарстана прибыла в крымский лагерь, где отравились дети

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина прибыла в лагерь "Лучистый" под Евпаторией, где отравилась группа детей, сообщила РИА Новости крымский детский омбудсмен Ирина Клюева.

Ранее первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк сообщил, что около 50 человек госпитализированы из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией, угрозы жизни нет. Позже минздрав Крыма уточнил, что госпитализированы 49 детей и пять вожатых. Все госпитализированные приехали из Татарстана.

При этом директор лагеря Ренат Каюмов сообщил РИА Новости, что детей возили в больницу на консультацию, после чего возвращали в лагерь. Управление СК по Крыму возбудило два уголовных дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. По данным управления Роспотребнадзора, результаты обследования первых заболевших детей говорят о норовирусе.

"В Евпаторию прибыла с рабочим визитом моя коллега из Татарстана Гузель Удачина. Я тоже сейчас направляюсь туда, чтобы посмотреть на месте обстановку. По информации минздрава, помощь детям оказывается в полной мере", - сказала Клюева.