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РИА Новости

Омбудсмен из Татарстана прибыла в крымский лагерь, где отравились дети

Вчера, 11:40
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина прибыла в лагерь "Лучистый" под Евпаторией, где отравилась группа детей, сообщила РИА Новости крымский детский омбудсмен Ирина Клюева.
Ранее первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк сообщил, что около 50 человек госпитализированы из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией, угрозы жизни нет. Позже минздрав Крыма уточнил, что госпитализированы 49 детей и пять вожатых. Все госпитализированные приехали из Татарстана.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 11:02
В Крыму рассказали, откуда инфекция могла попасть в детский лагерь
При этом директор лагеря Ренат Каюмов сообщил РИА Новости, что детей возили в больницу на консультацию, после чего возвращали в лагерь. Управление СК по Крыму возбудило два уголовных дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. По данным управления Роспотребнадзора, результаты обследования первых заболевших детей говорят о норовирусе.
"В Евпаторию прибыла с рабочим визитом моя коллега из Татарстана Гузель Удачина. Я тоже сейчас направляюсь туда, чтобы посмотреть на месте обстановку. По информации минздрава, помощь детям оказывается в полной мере", - сказала Клюева.
Омбудсмен также намерена пообщаться с детьми, которые остались в лагере.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Вчера, 10:26
Минниханов следит за ситуацией в крымском лагере, где отравились дети
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Отравление детей в лагере в КрымуИрина КлюеваКрымТатарстанЕвпаторияПроисшествия
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