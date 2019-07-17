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РИА Новости

Минэкономразвития предложило создать ОЭЗ в Грозном

Вчера, 11:37
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минэкономразвития РФ разработало проект постановления правительства о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) на территории Грозного, на которую предлагается выделить 3,9 миллиарда рублей. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Предложение о создании зоны поступило от правительства Чеченской Республики и мэрии города Грозного, говорится в пояснительной записке к документу. Появление зоны необходимо "‎в целях содействия развитию перерабатывающих производств, которые позволят распространить импульс экономического развития на смежные отрасли экономики Чеченской Республики, а также соседних регионов Южного федерального округа".
На территории планируемой к созданию ОЭЗ ППТ имеются объекты инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, которые могут быть использованы резидентами в целях реализации инвестиционных проектов. "Также за счет средств федерального бюджета в размере 3,891 миллиарда рублей и бюджета Чеченской Республики в размере 39,3 миллиона рублей планируется создание новых объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ", - говорится в записке. При этом получены письменные подтверждения от четырех компаний – потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ – о намерениях реализовать на ее территории свои инвестиционные проекты с объемом запланированных инвестиций накопленным итогом за три года в 6,335 миллиарда рублей.
В целом объем осуществленных инвестиций потенциальных резидентов составит 14,166 миллиарда рублей, количество созданных рабочих мест – не менее 1462 единиц, объем выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ, услуг достигнет порядка 106,8 миллиарда рублей. Совокупный объем дополнительных доходов, поступающих в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ от ОЭЗ ППТ должен достичь 11,979 миллиарда рублей к 2028 году.
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АО "Чеченнефтехимпром" в письменной форме выразило готовность осуществлять функции управляющей компании ОЭЗ ППТ, ‎а также принять обязательство заключить соглашение об управлении ОЭЗ и привлечь не менее 50% запланированного объема внебюджетных инвестиций в создание и функционирование ОЭЗ ППТ.
"Чеченская Республика имеет успешный опыт реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе опыт создания индустриального парка "Грозненский", особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Ведучи", - говорится в пояснительной записке.
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Министерство экономического развития РФГрозныйЭкономика
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