Россия знает о местах хранения ядерного оружия США в ЕС, считает эксперт

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская военная разведка в курсе, где именно США разместили в Европе свое тактическое ядерное оружие, считает российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал публикацию бельгийской газеты De Morgen , в которой рассказывалось о местах размещения в Европе 150 единиц тактического ядерного оружия США. По информации газеты, бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции.

"Эти данные не являются секретом для российского Генштаба. Его главное управление [ГРУ] занимается этими вопросами на профессиональном уровне. Оно знает, на какие базах и в каком количестве хранится американское тактическое ядерное оружие в Европе … и как оно может быть применено", - сказал Коротченко РИА Новости.

Он считает, что опубликованная в газете информация "пощекочет нервы европейским обывателям".