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РИА Новости

Россия знает о местах хранения ядерного оружия США в ЕС, считает эксперт

Вчера, 11:36
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США в Литве
Солдаты армии США в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская военная разведка в курсе, где именно США разместили в Европе свое тактическое ядерное оружие, считает российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал публикацию бельгийской газеты De Morgen, в которой рассказывалось о местах размещения в Европе 150 единиц тактического ядерного оружия США. По информации газеты, бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции.
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"Эти данные не являются секретом для российского Генштаба. Его главное управление [ГРУ] занимается этими вопросами на профессиональном уровне. Оно знает, на какие базах и в каком количестве хранится американское тактическое ядерное оружие в Европе … и как оно может быть применено", - сказал Коротченко РИА Новости.
Он считает, что опубликованная в газете информация "пощекочет нервы европейским обывателям".
"Возможно, она будет использована европейскими экологическими партиями, а также правыми партиями для критики США и своих правительств, которые допускают хранение данного оружия на территории Европы", - полагает собеседник агентства.
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Игорь КоротченкоЕвропаРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Величайшая страна после СССР... там не происходит ничего случайного... Зачем нам навязывают некую надуманную глупость других стран? Что бы мы ощущали себя умными, что ли??)) Детсад прям!
17 июля, 14:24
vl.tarasov.ip
1200000
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