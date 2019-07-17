В "Русгидро" объяснили нарушение электроснабжения в Якутии

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Причиной нарушения электроснабжения около 69 тысяч человек в Якутии стали гроза и сильный ветер, сообщили РИА Новости в энергокомпании "Русгидро".

Ранее в среду Минэнерго РФ сообщило, что около 69 тысяч человек в Якутии остались без электроснабжения. По данным министерства, 17 июля в 09.46 мск защитные системы отключили тупиковую линию электропередачи компании "Якутскэнерго" (структура группы "Русгидро"). В итоге оказались обесточены семь подстанций 110 кВ. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

"Гроза и сильный ветер стали причиной отключений электроэнергии. Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей западного энергорайона (Якутии - ред.), прерванное сегодня, 17 июля, в 15.46 по местному времени в результате технологического нарушения на магистральной линии ВЛ 110 кВ Л-104, вызванного грозой и сильным ветром. Специалисты незамедлительно приступили к восстановительным работам", - сообщили в "Русгидро".

В компании отметили, что для обеспечения электроснабжения потребителей энергетики на местах вводят в работу резервные дизельные электростанции.