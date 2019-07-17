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РИА Новости

Законопроект о компенсациях за уголовное преследование возвратили авторам

Вчера, 11:31
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству на заседании решил вернуть авторам законопроект о размере компенсаций за незаконное уголовное преследование из-за отсутствия отзыва правительства.
"Возврат в соответствии с ч.31 ст. 107 регламента Государственной Думы (отсутствует заключение правительства РФ)", - говорится в повестке заседания в комитета ГД.
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Ранее депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальные размеры компенсаций гражданам за незаконное применение в качестве меры пресечения заключения под стражу, а также за незаконное назначение наказания в виде лишения свободы в размере до 15 тысяч рублей за каждый день лишения свободы.
Компенсация за незаконное применение подписки о невыезде, запрета определенных действий либо домашнего ареста, согласно проекту, устанавливается судом, но не может быть ниже, чем 5 тысяч рублей за каждый день применения меры пресечения.
Одновременно с этим законопроектом устанавливается, что указанные минимальные размеры компенсации ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции.
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