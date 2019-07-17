В Подмосковье начали строить заводы агропарка "Сырная долина"

ДМИТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (Московская обл), 17 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству заводов в агропарке "Сырная долина", передает корреспондент РИА Новости.
"Некоторое время назад здесь, в Дмитровском районе, был, по сути, заброшенный пустырь... Я очень надеюсь, что через полтора - два года мы увидим современное сырное производство. У нас большое количество заявок от компаний, которые хотят локализоваться здесь", - сказал Воробьев.
В данный момент в агропарке завершено строительство инфраструктуры: выполнены земляные работы, сооружены все сети водоснабжения и водоотведения. Инфраструктура построена за счет правительства Московской области.
На территории агропарка также планируется строительство молочной лаборатории, которая будет следить за качеством продукции заводов.
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Первые сыры начнут производить в 2020 году. Планируется, что предприятия, выйдя на проектную мощность, будут изготавливать около 20 тысяч тонн сыра в год.
В настоящее время резидентами агропарка стали: ООО "Экофарминг", ООО "Сыровар", Savencia Fromage & Dairy Russiа, а также ООО "Куршавальская сыроварня".
В начале ноября 2018 года пресс-служба мининвеста Московской области сообщала, что подмосковными властями выделено почти 900 миллионов рублей на строительство инфраструктуры сырного кластера в Дмитровском районе. Власти отмечали, что Московская область настроена занять лидирующую позицию в стране по объему производства сыра.