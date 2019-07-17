В Подмосковье начали строить заводы агропарка "Сырная долина"

ДМИТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (Московская обл), 17 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству заводов в агропарке "Сырная долина", передает корреспондент РИА Новости.

"Некоторое время назад здесь, в Дмитровском районе, был, по сути, заброшенный пустырь... Я очень надеюсь, что через полтора - два года мы увидим современное сырное производство. У нас большое количество заявок от компаний, которые хотят локализоваться здесь", - сказал Воробьев.

В данный момент в агропарке завершено строительство инфраструктуры: выполнены земляные работы, сооружены все сети водоснабжения и водоотведения. Инфраструктура построена за счет правительства Московской области.

На территории агропарка также планируется строительство молочной лаборатории, которая будет следить за качеством продукции заводов.

Первые сыры начнут производить в 2020 году. Планируется, что предприятия, выйдя на проектную мощность, будут изготавливать около 20 тысяч тонн сыра в год.

В настоящее время резидентами агропарка стали: ООО "Экофарминг", ООО "Сыровар", Savencia Fromage & Dairy Russiа, а также ООО "Куршавальская сыроварня".