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РИА Новости

На Украине повторно вызовут Порошенко на допрос

Вчера, 11:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц, заявил директор бюро Роман Труба.
"Порошенко был вызван в среду на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", - сказал Труба на брифинге, трансляцию вел украинский "Пятый канал".
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Он добавил, что экс-президент на допрос не пришел. По данному делу уже допрошен бизнесмен Сергей Тигипко, который купил завод, проведены выемки документов. Подозрения никому не объявлены.
"В связи с тем, что он (Порошенко – ред.) сегодня (в среду – ред.) не явился на допрос, он будет повторно вызван для проведения следственных действий", - сказал Труба.
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