На Украине повторно вызовут Порошенко на допрос

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц, заявил директор бюро Роман Труба.

Он добавил, что экс-президент на допрос не пришел. По данному делу уже допрошен бизнесмен Сергей Тигипко, который купил завод, проведены выемки документов. Подозрения никому не объявлены.

"В связи с тем, что он (Порошенко – ред.) сегодня (в среду – ред.) не явился на допрос, он будет повторно вызван для проведения следственных действий", - сказал Труба.