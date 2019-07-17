СК завел уголовные дела после отравления детей в лагере под Евпаторией

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ завел уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении норм СанПиНа после отравления почти 50 детей в лагере под Евпаторией, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что крымские следователи проводят проверку по факту массового отравления в детском оздоровительном лагере "Лучистый" под Евпаторией, Роспотребнадзор также начал расследование инцидента.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", "нарушение санитарно-эпидемиологических правил", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 15 по 17 июля горбольницу Евпатории были доставлены 54 человека, из них 49 детей и 5 вожатых. Отмечается, что их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет.