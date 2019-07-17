Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Стратегия национальной безопасности России будет скорректирована в 2020 году, а также завершится разработка Стратегии социально-экономического развития, сообщили в Совете безопасности РФ.

"Актуальность данной задачи обозначена, в том числе, в связи с предстоящей в 2020 году корректировкой Стратегии национальной безопасности и необходимостью завершения разработки Стратегии социально-экономического развития России. Подчеркнута важность обеспечения взаимосвязанности этих документов", - говорится в сообщении Совбеза.

Кроме того, в ходе заседания обращено внимание на необходимость улучшения качества разрабатываемых прогнозов, их научную обоснованность и взаимную согласованность. "Добиться этой цели особенно важно в условиях динамично меняющейся международной обстановки, усиливающегося влияния различных внутренних факторов, когда жизненно необходимо иметь четкое понимание тех угроз, потенциальных вызовов и рисков, с которыми Россия может столкнуться в долгосрочном периоде", - подчеркнул Патрушев.