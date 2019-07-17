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РИА Новости

На российских розничных рынках отменят карточку продавца

Вчера, 11:18
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве
Прилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, отменяющий оформление карточки продавца на розничных рынках.
Вместо карточки при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) на рынке продавцы теперь должны будут иметь в наличии договор о предоставлении торгового места или его копию, а также документ, удостоверяющий их личность, то есть паспорт.
Именно эти документы теперь продавцы будут обязаны предъявлять по требованию сотрудников органов внутренних дел, контрольных и надзорных органов, а также управляющей рынком компании.
Редакция первого чтения освобождала от обязанности оформления карточки продавца только на универсальных рынках и лишь глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством и животноводством.
Поддержанные комитетом в среду поправки к законопроекту существенным образом расширяют сферу его действия, распространяя документ на все розничные рынки, в том числе сельскохозяйственные и специализированные, и на всех торгующих на них продавцов. Изменения вносятся в целях снижения административных барьеров и создания равных условий для торгующих на рынках.
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