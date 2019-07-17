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РИА Новости

Берлускони уверен, что Россия не финансировала итальянскую партию "Лига"

Вчера, 11:18
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
РИМ, 17 июл - РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уверен в том, что партия "Лига" не получала никакого финансирования со стороны России, при этом патриарх итальянской политики сослался на президента РФ Владимира Путина.
"Я уверен, что Россия не предоставляла никакого финансирования "Лиге". В этом меня заверил непосредственно президент Владимир Путин, у которого не было никаких оснований говорить мне отличные от действительности вещи", - заявил в беседе с журналистами в Страсбурге Берлускони, получивший на майских выборах в Европарламент мандат евродепутата. Известный политик подчеркнул также, что он не видит никаких оснований, почему Россия должна была бы финансировать такую партию, как "Лига".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12 июля, 12:17
В Кремле опровергли сообщения о финансировании итальянской партии "Лига"
Берлускони не исключил, что какие-то переговоры между частными лицами относительно возможных поставок энергоносителей из России могли быть. "Россия – важный поставщик газа и нефти для Европы, в том числе, для Италии. Так что кто-то мог захотеть заняться этим бизнесом, но это совершенно другое дело, чем финансирование политической партии, что было бы абсолютно незаконным", - сказал Берлускони, отрывки из беседы с которым показало итальянское гостелевидение Rai.
История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии европейских выборов. Российская финансовая помощь якобы должна была поступить "Лиге" благодаря заключению сделки между нефтяными компаниями двух стран на поставку 3 миллионов тонн дизельного топлива. Журнал сообщил, что переговоры по этой сделке проходили в октябре прошлого года в Москве в обстановке строгой секретности между доверенным лицом лидера "Лиги" и вице-премьера Италии Маттео Сальвини, главой ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлукой Савоини и "видными представителями" российского истеблишмента.
Владимир Путин и председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта Фьюмичино в Риме.
5 июля, 12:44
Берлускони рассказал о встрече с Путиным в Риме
Однако громкий скандал вокруг этой истории вспыхнул в Италии после того, как на прошлой неделе американский портал Buzzfeed опубликовал материал, в котором приводится расшифровка переговоров: собеседники якобы обсуждали поставку российской нефти с тем, чтобы в результате сделки "Лига" получила 65 миллионов долларов. Вскоре после этого стало известно, что Савоини проходит по делу, которое прокуратура Милана с февраля ведет в связи с данной историей, и подозревается в "международной коррупции". По информации ряда итальянских СМИ, миланская прокуратура рассматривает возможность обратиться в компетентные российские органы по этому вопросу.
В понедельник Савоини впервые побывал на допросе у следователей миланской прокуратуры, но воспользовался правом не отвечать на их вопросы. Тем временем два других итальянских участника переговоров в Москве – адвокат Джанлука Меранда и консультант Франческо Ваччини - сами подтвердили этот факт местным СМИ. Во вторник главный прокурор Милана Франческо Греко заявил, что данное расследование будет длительным и трудоемким. При этом он исключил необходимость заслушать по данному делу Сальвини, который неоднократно заявлял, что "Лига" не получала никакого финансирования из России. Тем не менее, итальянская оппозиция требует, чтобы вице-премьер выступил в парламенте в связи с разгоревшимся скандалом. Надежду на то, что Сальвини даст соответствующие разъяснения законодателям выразили лидер правящего "Движения 5 звезд", вице-премьер Луиджи Ди Майо и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле видели сообщения о "российском финансировании" "Лиги", но из якобы подтверждающей это записи ничего не следует.
Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи. 24 октября 2018
4 июля, 05:03
Межгосударственные отношения России и Италии
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Сильвио БерлускониРоссияИталияВ мире
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