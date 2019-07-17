Путин тепло поздравил Меркель с 65-летием

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель тепло поздравил ее с 65-летием, сообщает пресс-служба Кремля.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду отмечает свое 65-летие. Бывший ученый-физик из Восточной Германии почти 14 лет подряд занимает пост главы германского правительства. Заявление "вечной канцлер" в декабре 2018 года о том, что она намерена полностью прекратить после 2021 года политическую карьеру, прозвучало для многих словно гром среди ясного неба.

"В состоявшемся телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин тепло поздравил федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель с 65-летием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Путин также направил ей поздравительную телеграмму.

"Уважаемая госпожа федеральный канцлер, дорогая Ангела, прими сердечные поздравления по случаю твоего юбилея. Твои политические качества лидера, твоя успешная многолетняя деятельность на посту федерального канцлера по достоинству оцениваются в Германии, а также в Европе и во всем мире", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что ценит сложившиеся между ним и Меркель отношения, "позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы". Он также отметил, что будет рад продолжению диалога и совместной работы.