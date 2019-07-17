Неверов прокомментировал заявления Володина по Конституции

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Из заявлений спикера Госдумы Вячеслава Володина относительно изменений Конституции не следует, что в РФ нужно менять форму правления, нынешняя форма эффективна, заявил вице-спикер ГД Сергей Неверов.

В среду в "Парламентской газете" была опубликована статья Володина о "живой Конституции". В частности, спикер Думы предложил изменить основной документ страны, предоставив Госдуме возможность участвовать в формировании правительства РФ.

"Здесь нет совершенно никаких предложений по изменению формы правления в нашей стране. У нас президентская республика по форме правления, и из статьи, каких-то обсуждений не вытекает, что в дальнейшем необходимо обсуждать изменение формы правления на парламентскую, президентско-парламенсткую. Сама форма правления сегодня достаточно эффективна", - сказал Неверов журналистам.

При этом он отметил, что необходимо усилить роль парламента.

Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков в свою очередь отметил, что фракция поддерживает усиление роли парламента.