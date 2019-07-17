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РИА Новости

Неверов прокомментировал заявления Володина по Конституции

Вчера, 11:16
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии "Единая Россия"
Сергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Из заявлений спикера Госдумы Вячеслава Володина относительно изменений Конституции не следует, что в РФ нужно менять форму правления, нынешняя форма эффективна, заявил вице-спикер ГД Сергей Неверов.
В среду в "Парламентской газете" была опубликована статья Володина о "живой Конституции". В частности, спикер Думы предложил изменить основной документ страны, предоставив Госдуме возможность участвовать в формировании правительства РФ.
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"Здесь нет совершенно никаких предложений по изменению формы правления в нашей стране. У нас президентская республика по форме правления, и из статьи, каких-то обсуждений не вытекает, что в дальнейшем необходимо обсуждать изменение формы правления на парламентскую, президентско-парламенсткую. Сама форма правления сегодня достаточно эффективна", - сказал Неверов журналистам.
При этом он отметил, что необходимо усилить роль парламента.
Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков в свою очередь отметил, что фракция поддерживает усиление роли парламента.
"Мы всегда поддерживали идею о необходимости расширения контрольных функций парламента ... Ведь чем совершеннее государство, тем лучше президенту, а это совершенствование государственных механизмов, совершенствование демократии ... Я думаю, что это (предложенные изменения Конституции) в интересах президента", - сказал Синельщиков журналистам.
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Госдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСергей НеверовРоссияПолитика
Популярные комментарии
"...нынешняя форма эффективна..." Для КОГО и для ЧЕГО?
17 июля, 11:36
Eugene Shilkin
2300002
Всё так просто.Взять,и переписать основной закон государства под очередного чинушу.Хотя этот документ и так нарушает наш главный гарант.
17 июля, 11:43
ppensioner
2200002
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