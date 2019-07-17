Равноправной работы Нидерландов и России по МН17 нет, заявил посол

ГААГА (Нидерланды), 17 июл - РИА Новости. Равноправного взаимодействия между Нидерландами и Россией по делу о крушении под Донецком малазийского Boeing MH17 нет и не предвидится, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

"Подлинно равноправного взаимодействия нет и не предвидится. Причём - хочу это особо подчеркнуть - не по нашей вине. Поступающие время от времени из прокуратуры Нидерландов запросы об оказании правовой помощи тщательно отрабатываются нашими компетентными органами и – по мере готовности – даются исчерпывающие ответы. Сама ССГ (Совместная следственная группа - ред.) представляет собой строго закрытый "клуб", который не спешит делиться информацией", - сказал дипломат.

Он отметил, что "наглядным примером того, на каком уровне находится наше "сотрудничество" с ССГ, может служить история с передачей нами следователям данных первичного радиолокационного наблюдения за районом предположительного запуска сбившей самолёт ракеты".

"Голландцы выдвигали требования о передаче таких данных перед нами, украинцами и американцами, начиная с 2015 года. В октябре 2016 года мы такие данные, полностью исключающие возможность подтасовки, предоставили, Украина и США - нет. ССГ испытывала сложности с расшифровкой нашей информации - помогли её расшифровать и убедиться, что никакого запуска ракеты из района Первомайское по гражданскому самолёту не было. И после всего этого услышали в ответ: "её нет на данных РЛС, потому что ракета слишком быстро летела". "Отсутствие ракеты на снимках не означает, что её там не было". "Отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия". Звонкие словесные выкрутасы, но не более того", - добавил Шульгин.

По его мнению, "под "сотрудничеством" и "взаимодействием со следствием" наши партнёры понимают только предоставление российской стороной таких показаний, которые подтверждали бы официальную версию".

"Всё остальное – это, как говорят голландцы, "попытки столкнуть следствие на ложный путь", - заключил посол.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.