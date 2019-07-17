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РИА Новости

В Якутии экс-полицейский получил срок за незаконное удержание филиппинки

Вчера, 11:11
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ЯКУТСК, 17 июл - РИА Новости. Бывший замначальника отдела МУ МВД и его жена получили условные сроки за незаконное лишение свободы гражданки Филиппин, которая работала в клининговой компании супруги полицейского, но решила покинуть ее, перейдя в компанию конкурентов, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
Следствием и судом установлено, что в феврале 2017 года между подсудимой - владелицей клининговой компании - и наемной работницей произошел конфликт из-за ухода девушки в компанию конкурентов. Женщина решила вернуть работницу на прежнее место.
Софья Жукова
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Угрожая девушке, 10 февраля 2017 года женщина выманила ее из квартиры, в которой та находилась. Женщина вместе с мужем-полицейским доставили девушку в квартиру своей знакомой, где удерживали два дня. 12 февраля пострадавшей удалось сбежать, спрыгнув из окна первого этажа. При падении она получила кататравму, переломы позвонков и пяточной кости со смещением. На попутном автомобиле филиппинка добралась до квартиры знакомой семьи.
Когда обвиняемые узнали о побеге узницы, они решили, что та направилась к семье, с которой девушка тесно общалась. Они прибыли к дому этой семьи и проникли внутрь, так как хозяин впустил их, полагая, что по его вызову прибыли полицейские. Однако после требований о выдаче потерпевшей хозяин жилища попросил их покинуть квартиру. При этом полицейский попытался силой проникнуть внутрь, но хозяин вытолкал его за дверь.
Дворецкая отмечает, что помимо незаконного лишения свободы, бывший заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Якутское" признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия с причинением тяжких последствий.
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"Мужчина осужден к наказанию в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, его супруга осуждена к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Бывшего полицейского лишили офицерского звания и возможности занимать должности в правоохранительных органах на два года", - сказала Дворецкая.
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МВД РоссииСУСК РФРоссияЯкутияПроисшествия
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