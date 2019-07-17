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РИА Новости

Англо-американская школа не комментирует статью о невыдаче виз учителям

Вчера, 11:03
2020
CC BY 4.0 / Bezik / Anglo-American School of MoscowАнгло-американская школа в Москве
Англо-американская школа в Москве
CC BY 4.0 / Bezik / Anglo-American School of Moscow
Англо-американская школа в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Англо-американская школа в Москве отказался комментировать информацию о том, что Россия якобы не выдала визы 30 учителям школы.
Ранее газета New York Times сообщила, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям, преподающим в Англо-американской школе в Москве. По данным издания, это пятая часть всего преподавательского состава школы. Газета поясняет, что многие учителя в школе - россияне, но важную часть преподавательского состава составляют иностранцы из англоговорящих стран.
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"Обращайтесь к пресс-секретарю американского посольства и в МИД РФ", - сказали РИА Новости в школе, добавив, что данную информацию они не комментируют.
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МИД РФМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Надо брать пример с США, там за общение с иностранными дипломатами простой гражданин получит в районе 3 лет тюрьмы и без всяких условно и отсрочки. Считаю это правильно с их стороны и отсутствие такой статьи неправильно с нашей. Да и вообще все организации, управляемые иностранными государствами на территории страны это нонсенс, отголосок предателей 90-х, только возникает вопрос: Неужели ничего в этом плане не изменилось в верхах?
17 июля, 11:22
ivstlngrd
1301105
Гнать отсюда всех американских учителей!!! Зачем нам английский язык??? Давно пора отгородиться от всего мира, уничтожить образование, медицину, науку, зачем нам все это? Люди должны уметь только добывать нефть и маршировать, а в старости влачить нищенское существование с ежегодно растущими ценами за ЖКХ и на продукты!!!! Оле-оле-оле-оле, Россия, вперед!
17 июля, 13:29
nnemetsms
5000010
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