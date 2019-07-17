Англо-американская школа не комментирует статью о невыдаче виз учителям

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Англо-американская школа в Москве отказался комментировать информацию о том, что Россия якобы не выдала визы 30 учителям школы.
Ранее газета New York Times сообщила, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям, преподающим в Англо-американской школе в Москве. По данным издания, это пятая часть всего преподавательского состава школы. Газета поясняет, что многие учителя в школе - россияне, но важную часть преподавательского состава составляют иностранцы из англоговорящих стран.
"Обращайтесь к пресс-секретарю американского посольства и в МИД РФ", - сказали РИА Новости в школе, добавив, что данную информацию они не комментируют.