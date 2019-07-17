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РИА Новости
Война в Сирии

В сирийской провинции Дераа взорвался автомобиль, погибли четверо военных

Вчера, 11:03
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ДАМАСК, 17 июл – РИА Новости. Военный автомобиль взорвался в сирийской провинции Дераа на юге страны, погибли четверо сирийских военных и ранены 14, заявил РИА Новости источник в полиции провинции.
"Четверо сирийских военных погибли, еще 14 ранены в результате взрыва мины в их автомобиле в районе Дахия в Дераа", - заявил источник.
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"Террористы установили взрывное устройство в автомобиле, перевозившем военных от дома к военным пунктам", - добавил он.
Гостелевидение Сирии в свою очередь сообщило о мощном взрыве, который был слышен в городе Дераа. По данным телеканала Ikhbariya, военный автомобиль "был атакован террористами на трассе, ведущей к деревне Ядуда" на западе от Дераа.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года.
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