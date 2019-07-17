В сирийской провинции Дераа взорвался автомобиль, погибли четверо военных

ДАМАСК, 17 июл – РИА Новости. Военный автомобиль взорвался в сирийской провинции Дераа на юге страны, погибли четверо сирийских военных и ранены 14, заявил РИА Новости источник в полиции провинции.

"Четверо сирийских военных погибли, еще 14 ранены в результате взрыва мины в их автомобиле в районе Дахия в Дераа", - заявил источник.

"Террористы установили взрывное устройство в автомобиле, перевозившем военных от дома к военным пунктам", - добавил он.

Гостелевидение Сирии в свою очередь сообщило о мощном взрыве, который был слышен в городе Дераа. По данным телеканала Ikhbariya, военный автомобиль "был атакован террористами на трассе, ведущей к деревне Ядуда" на западе от Дераа.