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РИА Новости

Роспотребнадзор установил причину болезни нескольких детей в лагере в Крыму

Вчера, 11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Результаты обследования первых заболевших детей из детского оздоровительного лагеря "Лучистый" под Евпаторией говорят о норовирусе, сообщило в среду управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Ранее первый заместитель главы администрации города Кирилл Вавренюк сообщил, что около 50 человек госпитализировано из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией, угрозы жизни нет. В числе обратившихся за медицинской помощью четверо взрослых, остальные дети. Все госпитализированные относятся к группе, приехавшей из Татарстана. При этом директор лагеря Ренат Каюмов сообщил РИА Новости, что причина отравления детей устанавливается, опасений за их состояние нет. По его словам, детей возили в больницу на консультацию, после чего возвращали в лагерь. Управление СК по республике Крым проводит проверку по факту произошедшего.
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Минниханов следит за ситуацией в крымском лагере, где отравились дети
"В рамках проведения эпидемиологического расследования по результатам лабораторных исследований в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе" в течение суток проведена этиологическая расшифровка группового заболевания среди детей в ДОЛ "Лучистый". По результатам обследования первых заболевших установлено, что возбудителем является норовирус", - сообщается на сайте ведомства.
Лабораторные исследования с целью установления источника инфекции и факторов передачи продолжаются, одновременно проводится комплекс дезинфекционных мероприятий, сообщили в ведомстве.
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