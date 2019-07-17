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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 11:01
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВид на один из районов Латакии
Вид на один из районов Латакии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Вид на один из районов Латакии. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 6 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 4, Хама – 1, Алеппо – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Хама – 6, Идлиб – 5", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в районе Ибн Якуб населенного пункта Алеппо провинции Алеппо. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2534. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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