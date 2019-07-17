В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вид на один из районов Латакии. Архивное фото

Вид на один из районов Латакии

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 6 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 4, Хама – 1, Алеппо – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Хама – 6, Идлиб – 5", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в районе Ибн Якуб населенного пункта Алеппо провинции Алеппо. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.