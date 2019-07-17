Число госпитализированных после паводка под Иркутском достигло 754 человек

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число госпитализированных после наводнения жителей Иркутской области увеличилось до 754 человек, в их числе более 160 детей, сообщил РИА Новости в среду представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. Во вторник представитель штаба сообщал, что число госпитализированных жителей подтопленных районов увеличилось до 725 человек, в их числе более 150 детей.

"В больницах находятся 754 человека, среди них 161 ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала наводнения за медицинской помощью обратились 4,62 тысячи человек, из них 3,87 тысячи необходимая помощь была оказана амбулаторно. Всего из опасных зон после паводка были эвакуированы 2,05 тысячи человек, в том числе 447 детей.

К ликвидации последствий воздействия стихии в настоящее время привлечены 3,74 тысячи человек, чуть более 1 тысячи единиц техники, а также 10 воздушных судов.