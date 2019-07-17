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РИА Новости

Число госпитализированных после паводка под Иркутском достигло 754 человек

Вчера, 11:01
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЖенщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число госпитализированных после наводнения жителей Иркутской области увеличилось до 754 человек, в их числе более 160 детей, сообщил РИА Новости в среду представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. Во вторник представитель штаба сообщал, что число госпитализированных жителей подтопленных районов увеличилось до 725 человек, в их числе более 150 детей.
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"В больницах находятся 754 человека, среди них 161 ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с начала наводнения за медицинской помощью обратились 4,62 тысячи человек, из них 3,87 тысячи необходимая помощь была оказана амбулаторно. Всего из опасных зон после паводка были эвакуированы 2,05 тысячи человек, в том числе 447 детей.
К ликвидации последствий воздействия стихии в настоящее время привлечены 3,74 тысячи человек, чуть более 1 тысячи единиц техники, а также 10 воздушных судов.
"В среду местами в центральных районах Иркутской области прогнозируются дожди до 5 миллиметров и ветер порывами до 10 метров в секунду", - добавил собеседник агентства.
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