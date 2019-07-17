Власти Чечни объяснили запрет "вольного творчества"

ГРОЗНЫЙ, 17 июл — РИА Новости. Власти Чечни объяснили запрет на "вольное творчество" самодеятельных артистов стремлением сохранить авторитет традиционной чеченской культуры.

Так в пресс-службе регионального Министерства культуры прокомментировали слова его главы Хаж-Бауди Дааева, который раскритиковал артистов-любителей, выступающих в соцсетях с репертуаром, не согласованным с властями.

В пресс-службе пояснили, что министр запретил "вольное творчество", потому что оно подрывает авторитет традиционной чеченской культуры. "Выступления этой группы людей, представляющих культуру Чечни и называющих себя звездами чеченской эстрады, противоречат политике министерства и создают негативное мнение о культуре чеченского народа, что крайне недопустимо", — заявили в ведомстве.

При министерстве создан экспертный совет, который отслеживает деятельность всех артистов в Чечне, добавили в пресс-службе. В его состав входят деятели культуры и искусства Чеченской Республики, композиторы и поэты. Цель совета — упорядочить деятельность композиторов, авторов и исполнителей песен.

"Совет рассматривает содержание текстов к песням и музыку. Если текст не соответствует требованиям вайнахской этики, то он отклоняется либо направляется на доработку", — рассказали в Минкультуры.

Там также пояснили, что любой исполнитель, представляющий чеченскую культуру, должен соответствовать по образу жизни и внешнему виду чеченскому менталитету, а также обладать навыками исполнительского мастерства.