Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T11:01Z
https://ria.ru/20190717/1556601281.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Власти Чечни объяснили запрет "вольного творчества"

Вчера, 11:01
10383
ГРОЗНЫЙ, 17 июл — РИА Новости. Власти Чечни объяснили запрет на "вольное творчество" самодеятельных артистов стремлением сохранить авторитет традиционной чеченской культуры.
Так в пресс-службе регионального Министерства культуры прокомментировали слова его главы Хаж-Бауди Дааева, который раскритиковал артистов-любителей, выступающих в соцсетях с репертуаром, не согласованным с властями.
Певица Монеточка
8 июля, 09:41
Российские дети считают, что родителям надо послушать Noize MC и Монеточку
В пресс-службе пояснили, что министр запретил "вольное творчество", потому что оно подрывает авторитет традиционной чеченской культуры. "Выступления этой группы людей, представляющих культуру Чечни и называющих себя звездами чеченской эстрады, противоречат политике министерства и создают негативное мнение о культуре чеченского народа, что крайне недопустимо", — заявили в ведомстве.
При министерстве создан экспертный совет, который отслеживает деятельность всех артистов в Чечне, добавили в пресс-службе. В его состав входят деятели культуры и искусства Чеченской Республики, композиторы и поэты. Цель совета — упорядочить деятельность композиторов, авторов и исполнителей песен.
Выставка Эдвард Мунк в Третьяковской галерее
4 июля, 11:48
Все билеты на выставку Мунка в Третьяковке раскуплены
"Совет рассматривает содержание текстов к песням и музыку. Если текст не соответствует требованиям вайнахской этики, то он отклоняется либо направляется на доработку", — рассказали в Минкультуры.
Там также пояснили, что любой исполнитель, представляющий чеченскую культуру, должен соответствовать по образу жизни и внешнему виду чеченскому менталитету, а также обладать навыками исполнительского мастерства.
В ведомстве пообещали продолжить работу по выявлению артистов в соцсетях. "Деятельность псевдоартистов способствует потере обычаев, традиций и нравственности, портит имидж чеченцев", — заключили в пресс-службе.
781710516129
Обсудить 9
ЧечняРоссияОбщество
Популярные комментарии
Этот положительный опыт следует распространить на всю Россию. Может быть, хоть телевизор можно будет смотреть.
17 июля, 11:31
Владимир Ф. Быченков
11001120
Рекомендуем
В Чечне рассказали подробности аварии самолета, упавшего на жилой дом
РИА
Новости
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Лента
новостей
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на митинге в память жертв государственного переворота 2016 года. 15 июля 2019
Эрдоган унизил Меркель и Трампа одновременно
Бари Алибасов
Бари Алибасов напал на участницу шоу "Пусть говорят", сообщили СМИ
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
Южнокорейский пограничник и российская туристка
Вон из страны! Почему российских туристов разворачивают на границах
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Бухта Стеклянная
Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, пишут СМИ
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
Украине выдвинули условие: платите за томос, иначе случится страшное
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Трамп прокомментировал отказ конгрессменов рассмотреть вопрос об импичменте
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
Лента новостейМолния