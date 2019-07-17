Мосгоризбирком готов рассмотреть жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком готов рассмотреть и перепроверить все документы кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, если от них поступят официальные жалобы, сообщил РИА Новости председатель комиссии Валентин Горбунов.

Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь. Ранее в среду член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, апелляции в городскую комиссию еще не подавали.

Горбунов отметил, что если к комиссии будут жалобы на итоги проверки подписей, их официально рассмотрят в рамках закона, но пока таких жалоб не поступало.

"Будут жалобы к нам - будем официально рассматривать в рамках закона. Если они считают, что есть какие-то ошибки, будут обращаться либо к нам, либо в суд, мы будем внимательно это все перепроверять еще раз", - сказал Горбунов.