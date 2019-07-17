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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком готов рассмотреть жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы

Вчера, 11:00
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком готов рассмотреть и перепроверить все документы кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, если от них поступят официальные жалобы, сообщил РИА Новости председатель комиссии Валентин Горбунов.
Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь. Ранее в среду член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, апелляции в городскую комиссию еще не подавали.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 09:20
Кандидаты в МГД, которым отказали в регистрации, еще не подали апелляции
Горбунов отметил, что если к комиссии будут жалобы на итоги проверки подписей, их официально рассмотрят в рамках закона, но пока таких жалоб не поступало.
"Будут жалобы к нам - будем официально рассматривать в рамках закона. Если они считают, что есть какие-то ошибки, будут обращаться либо к нам, либо в суд, мы будем внимательно это все перепроверять еще раз", - сказал Горбунов.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек, решения о регистрации принимали окружные комиссии. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
15 июля, 09:59
В Мосгоризбирком поступило около 200 петиций о регистрации кандидатов
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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