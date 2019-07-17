Из Сирии в Россию вернулись 300 военных полицейских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл – РИА Новости. Вернувшихся из Сирии сотрудников военной полиции встретили в Чечне торжественным митингом, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В арабской республике военные были в командировке с мая этого года.
"Домой вернулись около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории САР. Торжественная встреча прошла на территории мотострелкового соединения Южного военного округа", - сказал он.
На родной земле прибывших военнослужащих встретили представители руководства Минобороны России, командования ЮВО, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.
Руководство военной полиции поблагодарило военных за мужество и профессионализм, проявленные при охране гражданских объектов в Сирии, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении гуманитарных коридоров в зонах деэскалации. Вручены ведомственные и государственные награды.