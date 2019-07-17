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РИА Новости
Война в Сирии

Из Сирии в Россию вернулись 300 военных полицейских

Вчера, 10:56
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© РИА НовостиВоенная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в Сирии
Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в Сирии
© РИА Новости
Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в Сирии. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл – РИА Новости. Вернувшихся из Сирии сотрудников военной полиции встретили в Чечне торжественным митингом, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В арабской республике военные были в командировке с мая этого года.
"Домой вернулись около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории САР. Торжественная встреча прошла на территории мотострелкового соединения Южного военного округа", - сказал он.
Город Алеппо в Сирии
16 июля, 10:16
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
На родной земле прибывших военнослужащих встретили представители руководства Минобороны России, командования ЮВО, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.
Руководство военной полиции поблагодарило военных за мужество и профессионализм, проявленные при охране гражданских объектов в Сирии, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении гуманитарных коридоров в зонах деэскалации. Вручены ведомственные и государственные награды.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияРоссия
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