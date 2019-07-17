В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на . Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.

Дела возбуждены по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий" и касаются незаконного выделения бюджетных средств и нарушений при переселении людей из аварийного жилья.

Под уголовное преследование попали 16 человек, в том числе три областных министра строительства и ЖКХ (один нынешний с приставкой "и. о." и двое бывших), бывший первый замминистра строительства и ЖКХ, а также глава муниципального образования "Астраханский сельсовет".

Кроме того, дела возбудили против начальника отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, экс-начальника отдела по работе с населением администрации Советского района, а также двух бизнесменов из строительной сферы.

Среди других фигурантов — экс-глава Наримановского района, бывший сотрудник строительного надзора области, начальник отдела технадзора управления по капстроительству администрации Астрахани, экс-глава администрации Камызякского района по ЖКХ и его бывший зам.

Утром источник в правоохранительных органах рассказал о задержании и. о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского. Есть ли другие задержанные, пока неизвестно.

Подробности расследования

По версии следствия, с 2015 года действующий и двое бывших министров строительства незаконно выделили Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области субсидии более чем на 47 миллионов рублей для оплаты услуг компании, название которой не раскрывается.