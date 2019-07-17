В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Дела возбуждены по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий" и касаются незаконного выделения бюджетных средств и нарушений при переселении людей из аварийного жилья.
Под уголовное преследование попали 16 человек, в том числе три областных министра строительства и ЖКХ (один нынешний с приставкой "и. о." и двое бывших), бывший первый замминистра строительства и ЖКХ, а также глава муниципального образования "Астраханский сельсовет".
Кроме того, дела возбудили против начальника отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, экс-начальника отдела по работе с населением администрации Советского района, а также двух бизнесменов из строительной сферы.
Среди других фигурантов — экс-глава Наримановского района, бывший сотрудник строительного надзора области, начальник отдела технадзора управления по капстроительству администрации Астрахани, экс-глава администрации Камызякского района по ЖКХ и его бывший зам.
Утром источник в правоохранительных органах рассказал о задержании и. о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского. Есть ли другие задержанные, пока неизвестно.
Подробности расследования
По версии следствия, с 2015 года действующий и двое бывших министров строительства незаконно выделили Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области субсидии более чем на 47 миллионов рублей для оплаты услуг компании, название которой не раскрывается.
При переселении людей из аварийного жилья вскрылись многочисленные нарушения. В Кировском и Трусовском районах Астрахани, а также в Камызякском и Наримановском районах области чиновники принимали многоквартирные дома, "зная, что работы полностью не выполнены".