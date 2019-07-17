Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T10:53Z
https://ria.ru/20190717/1556601032.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155660/11/1556601189_130:113:926:561_1036x0_80_0_0_ab2e8dabf16cc905e62ca8d3ff547058.jpg
РИА Новости

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Вчера, 10:53
43554
© Следственный комитет Российской ФедерацииИсполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания
Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания
© Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Дела возбуждены по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий" и касаются незаконного выделения бюджетных средств и нарушений при переселении людей из аварийного жилья.
Под уголовное преследование попали 16 человек, в том числе три областных министра строительства и ЖКХ (один нынешний с приставкой "и. о." и двое бывших), бывший первый замминистра строительства и ЖКХ, а также глава муниципального образования "Астраханский сельсовет".
Кроме того, дела возбудили против начальника отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, экс-начальника отдела по работе с населением администрации Советского района, а также двух бизнесменов из строительной сферы.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
16 июля, 01:36
Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
Среди других фигурантов — экс-глава Наримановского района, бывший сотрудник строительного надзора области, начальник отдела технадзора управления по капстроительству администрации Астрахани, экс-глава администрации Камызякского района по ЖКХ и его бывший зам.
Утром источник в правоохранительных органах рассказал о задержании и. о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского. Есть ли другие задержанные, пока неизвестно.

Подробности расследования

По версии следствия, с 2015 года действующий и двое бывших министров строительства незаконно выделили Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области субсидии более чем на 47 миллионов рублей для оплаты услуг компании, название которой не раскрывается.
При переселении людей из аварийного жилья вскрылись многочисленные нарушения. В Кировском и Трусовском районах Астрахани, а также в Камызякском и Наримановском районах области чиновники принимали многоквартирные дома, "зная, что работы полностью не выполнены".
Денежные купюры России
17 мая, 17:44
Самые крупные суммы, изъятые у фигурантов уголовных дел в России
2771485125
Обсудить 24
АстраханьПроисшествия
Популярные комментарии
Борьбу с коррупцией уже не остановить. Надеюсь, что в будущем простые жители будут более активно выявлять коррупционеров, на благо оздоровления общества
17 июля, 11:36
ДРДима Романов
2892009
Хорошо, но мало.....
17 июля, 11:08
Арсений Понфиленко
2200001
Рекомендуем
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
РИА
Новости
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Лента
новостей
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Танки Т-72Б3 армии России
Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Многофункциональный истребитель Су-57
Турция может приобрести Су-57, если ей не продадут F-35, считает эксперт
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Трамп прокомментировал отказ конгрессменов рассмотреть вопрос об импичменте
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
Лента новостейМолния