Прототип звездолета Маска загорелся во время проверки двигателя

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Экспериментальный космический корабль Starhopper загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя Raptor перед началом тестов, сообщило NASA Spaceflight. . Экспериментальный космический корабль Starhopper загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя Raptor перед началом тестов, сообщило

Это откладывает испытания прототипа звездолета компании SpaceX на неопределенный срок.

"Несмотря на то что пожар выглядел очень опасным, Starhopper, скорее всего, не пострадал от возгорания. Ситуация станет более ясной, как мы надеемся, завтра, когда инженеры SpaceX изучат состояние аппарата", — прокомментировал событие Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell), астрофизик из Гарвардского университета (США).

Вчера компания SpaceX планировала провести первый "самостоятельный" полет корабля Starhopper, прототипа звездолета Starship, при помощи которых Илон Маск и его единомышленники планируют начать колонизацию Марса и других планет Солнечной системы.

Три года назад предприниматель сообщил о своих масштабных планах по освоению Красной планеты. По словам бизнесмена, к концу столетия создаваемая сверхтяжелая ракета и "армия" из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей доставят на Марс около миллиона человек.

Позже Маск опубликовал детальное описание планов по постройке флотилии из тяжелых ракет BFR в одном из рецензируемых научных журналов. Это вызвало массу критики со стороны научного сообщества, многие члены которого посчитали идеи предпринимателя слишком дорогими и фантастичными.

В соответствии с планами Маска, ракета будет состоять из двух частей. Первая — ускорительный блок из нескольких сверхмощных двигателей Raptor, аналогов ускорителей сверхтяжелой ракеты Saturn V программы "Аполлон". Вторая часть BFR включает в себя верхнюю ступень и сам пилотируемый корабль, способный поддерживать жизни нескольких сот человек.

Обе части BFR разрабатываются одновременно — двигатели собираются и тестируются на Земле, а пилотируемая часть будет скоро построена и выведена в околоземное пространство при помощи уже существующих двигателей, созданных SpaceX для ракеты Falcon Heavy. Позже сам корабль получил официальное название Starship, а нижняя ступень — Super Heavy.

Несмотря на скепсис научного и инженерного сообщества, SpaceX активно разрабатывает компоненты звездолета, и за последние несколько месяцев ее сотрудники уже провели несколько стендовых испытаний Raptor и "корабля" Starhopper, упрощенного макета пилотируемой части Starship.

Сегодня SpaceX планировала впервые отправить этот прототип в свободный полет, позволив ему подняться на высоту в 20 метров, прежде чем экспериментальная версия двигателя Raptor будет отключена.

Этот двигатель, шестой по счету, уже прошел несколько стендовых испытаний в конце июня и в начале июля, однако при предполетной проверке возникла нештатная ситуация. Его включение привело к мощной вспышке и появлению вторичного возгорания, которое охватило большую часть обшивки Starhopper.