Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно

АНКАРА, 17 июл - РИА Новости. Турция отправит четвертое судно в регион Восточного Средиземноморья для продолжения геологоразведочных работ, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Дёнмез.

Совет ЕС в понедельник в ответ на бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел первые санкции: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турции - ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций. МИД Турции заявил на это, что Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение ЕС.

"К буровым судам "Фатих" и "Явуз" и сейсморазведочному кораблю "Барбадос Хайреддин Паша" для ведения буровых работ в этом регионе присоединится еще один сейсморазведочный корабль "Оруч Рейс", который с августа 2017 года ведет работы в Черном и Мраморном морях", - написал Дёнмез в Twitter

Он добавил, что бесперебойные буровые работы будут вестись как на континентальном шельфе Турции, так и в районах, на которые власти Северного Кипра выдали лицензию турецкой компании Turkish Petroleum. По словам министра, "буровые работы в Восточном Средиземноморье "продолжатся с прежней настойчивостью и решимостью, Анкара будет принимать все необходимые меры в ответ на любые попытки игнорировать суверенные права Турции в регионе".

В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают это провокацией. Турция считает, что турки-киприоты имеют право на природные богатства в регионе.