Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Повышение денежного довольствия военнослужащих связано с тем, что оклады на первичных контрактных должностях не менялись уже много лет и в настоящее время крайне неконкурентны, сообщил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Речь идет о повышении базовых окладов по первым четырем тарифным разрядам. Я думаю, это связано с тем, что базовые должностные оклады этих категорий военнослужащих не повышались уже много лет, поэтому возникает проблема с набором людей на первый контракт. Ребята смотрят на оклады, которые составляют от 10 до 15 тысяч рублей, и желание подписывать контракт с Вооруженными силами немного ослабевает", - сказал собеседник агентства, комментируя информацию о повышении зарплат военнослужащих.

По его словам, в первичных окладах нет надбавок за выслугу лет, за классную квалификацию и прочих бонусов, которые появляются спустя 3-5 лет службы по контракту и составляют существенную часть зарплаты военнослужащего. "По современным меркам первичные оклады очень низкие, даже несмотря на то, что предоставляется служебное жилье", - отметил Мураховский.