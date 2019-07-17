Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Повышение денежного довольствия военнослужащих связано с тем, что оклады на первичных контрактных должностях не менялись уже много лет и в настоящее время крайне неконкурентны, сообщил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
"Речь идет о повышении базовых окладов по первым четырем тарифным разрядам. Я думаю, это связано с тем, что базовые должностные оклады этих категорий военнослужащих не повышались уже много лет, поэтому возникает проблема с набором людей на первый контракт. Ребята смотрят на оклады, которые составляют от 10 до 15 тысяч рублей, и желание подписывать контракт с Вооруженными силами немного ослабевает", - сказал собеседник агентства, комментируя информацию о повышении зарплат военнослужащих.
29 декабря 2017, 14:14В Минобороны рассказали об увеличении зарплат военных
По его словам, в первичных окладах нет надбавок за выслугу лет, за классную квалификацию и прочих бонусов, которые появляются спустя 3-5 лет службы по контракту и составляют существенную часть зарплаты военнослужащего. "По современным меркам первичные оклады очень низкие, даже несмотря на то, что предоставляется служебное жилье", - отметил Мураховский.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал газете вооруженных сил "Красная звезда", что президент РФ Владимир Путин одобрил предложения министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту. Так, уже с 1 сентября предусматривается существенное увеличение денежного довольствия военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава. Планируется повысить с 1 октября тарифные разряды по воинским должностям водителей категории "D" со второго до четвертого для водителей и с третьего до пятого для старших водителей, с 1 октября планируется установить ежемесячную надбавку за значимость выполняемых задач водителям категорий "С" и "Е" в размере 30% от оклада по воинской должности.