На форуме "Я – гражданин Подмосковья" открылась смена волонтеров победы

Смена станет большим толчком для развития движения. У нас есть возможность познакомиться лично не только с активистами из регионов России, но и стран зарубежья, обменяться опытом и идеями по сохранению исторической памяти. Я уверена, образовательная программа международной смены привлечет к проекту еще больше молодых инициативных ребят и объединит еще крепче уже имеющуюся команду активистов", ‒ отметила представитель международной команды волонтеров 75-летия Победы из Турции Йюксел Нина.