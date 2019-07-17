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РИА Новости
Школа волонтера

На форуме "Я – гражданин Подмосковья" открылась смена волонтеров победы

Вчера, 10:40
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© РИА Новости / Павел ЛисицынНа форуме "Я – гражданин Подмосковья" открылась смена волонтеров победы
На форуме Я – гражданин Подмосковья открылась смена волонтеров победы
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Открытие международной смены волонтеров победы в рамках форума "Я – гражданин Подмосковья" состоялось 15 июля в Московской области, сообщается на сайте организации.
В мероприятии приняли участие региональные и муниципальные руководители движения, победители всероссийского конкурса "Послы Победы" и конкурса лидеров волонтерских команд "Бессмертного полка", добровольцы парадов Победы, "Георгиевской ленты", "Свечи памяти" и других мероприятий, а также представители международной команды волонтеров 75-летия Победы.

Смена станет большим толчком для развития движения. У нас есть возможность познакомиться лично не только с активистами из регионов России, но и стран зарубежья, обменяться опытом и идеями по сохранению исторической памяти. Я уверена, образовательная программа международной смены привлечет к проекту еще больше молодых инициативных ребят и объединит еще крепче уже имеющуюся команду активистов", ‒ отметила представитель международной команды волонтеров 75-летия Победы из Турции Йюксел Нина.

На протяжении четырех дней участники будут создавать новые мероприятия для Года памяти и славы, продумают единый стандарт подготовки волонтеров и пройдут обучение по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
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