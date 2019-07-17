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РИА Новости
Школа волонтера

В Амурской области стартовал проект по развитию добровольчества

Вчера, 10:39
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоВ Амурской области стартовал проект по развитию добровольчества
В Амурской области стартовал проект по развитию добровольчества
© РИА Новости / Игорь Агеенко
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проект "Развитие деятельности добровольческих организаций Амурской области #СетьДобра28", поддержанный Фондом президентских грантов, стартовал в регионе, сообщается на сайте "Добровольцы России".
В основу проекта легла идея "Эстафеты добрых дел", которая состоит из пяти основных мероприятий.
К ним относятся обучающая сессия для руководителей волонтерских организаций, три образовательных семинара на тему: "Добровольчество: от стратегии к эффективным технологиям", областной заочный конкурс "Доброволец года", изготовление сборника "Добрые дела: от идеи до реализации" и слет волонтерских организаций муниципальных образований Амурской области #СетьДобра28.
Для выполнения эстафеты из муниципальных образований сформируют три группы по территориальному признаку. Каждая из них проведет мероприятия по основным направлениям проекта ‒ социальное, экологическое, спортивное, культурное и событийное волонтерство.
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