В Амурской области стартовал проект по развитию добровольчества

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проект "Развитие деятельности добровольческих организаций Амурской области #СетьДобра28", поддержанный Фондом президентских грантов, стартовал в регионе, сообщается на сайте "Добровольцы России".

В основу проекта легла идея "Эстафеты добрых дел", которая состоит из пяти основных мероприятий.

К ним относятся обучающая сессия для руководителей волонтерских организаций, три образовательных семинара на тему: "Добровольчество: от стратегии к эффективным технологиям", областной заочный конкурс "Доброволец года", изготовление сборника "Добрые дела: от идеи до реализации" и слет волонтерских организаций муниципальных образований Амурской области #СетьДобра28.