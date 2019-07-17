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РИА Новости
Вологодская область

На Вологодчине метрики теперь можно получить в роддомах

Вчера, 10:36
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ВОЛОГДА, 17 июл – РИА Новости. В Вологодской области свидетельства о рождении теперь можно получить непосредственно в роддоме, а не в ЗАГСе, сообщает пресс-служба правительства региона.
По ее данным, о такой возможности губернатора области Олега Кувшинникова просили молодые мамы, которые столкнулись с проблемами при оформлении документов: удаленностью органов ЗАГС от места жительства или сложностью с доступом к сети интернет.
"Я думаю, в первые месяцы жизни ребенка взрослым приходится оперативно решать целую череду задач: бытовые вопросы, режим питания и сна и, конечно, оформление различных справок. Считаю необходимым пересмотреть систему получения свидетельства о рождении ребенка и найти техническую возможность за два-три дня до выписки оформить документы", - приводит пресс-служба слова главы региона.
Как отмечают в пресс-службе, уже за первые недели июля в роддомах Вологодской области свидетельства о рождении получили родители ста новорожденных, это почти четверть от 473 детей, родившихся за этот период.-
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