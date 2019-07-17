Сериал "Игра престолов" получил больше всего номинаций на премию "Эмми"

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Телесериалы "Игра престолов", "Удивительная миссис Мейзел" и "Чернобыль" поборются за премию телеакадемии США "Эмми". Список номинантов огласили во вторник вечером в Голливуде.

Телесага "Игра престолов" получила рекордное количество номинаций - 32.

Как сообщили организаторы, в категории "лучший драматический сериал" за награду будут бороться "Лучше звоните Солу", "Игра престолов", "Убивая Еву", "Озарк", "Телохранитель", "Поза", "Наследники" и "Это мы".

За звание лучшей комедии борьба развернется между семью сериалами "Барри", "Дрянь", "В лучшем мире", "Удивительная миссис Мейзел", "Матрешка", "Шитс Крик" и "Вице-президент".

Телесериал "Чернобыль", вышедший на канале HBO, представлен в категории коротких сериалов (Limited Series), конкуренцию ему в ней ему составят "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".

Номинации за лучшие актерские работы в комедийном серале получили Билл Хейдер, Дон Чидл, Энтони Андерсон, Тед Дэнсон, Юджин Леви, Майкл Дуглас, а также актрисы Кристина Эпплгейт, Фиби Уоллер-Бридж, Наташа Лионн, Кэтрин О'Хара, Рэйчел Броснахэн и Джулия Луис-Дрейфус.

За награду в категории лучший драматический актер будут бороться Боб Оденкерк, Кит Харингтон, Джейсон Бейтман, Билли Портер, Стерлинг К. Браун и Майло Вентимилья.

Номинацию в категории лучшая актриса в драматическом сериале получили Эмилия Кларк, Робин Райт, Виола Дэвис, Джоди Комер и Сандра О, Лора Линни и Мэнди Мур.

"Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 25 тысяч членов телеакадемии.