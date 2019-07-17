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РИА Новости
Культура

Сериал "Игра престолов" получил больше всего номинаций на премию "Эмми"

Вчера, 10:38
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© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Телесериалы "Игра престолов", "Удивительная миссис Мейзел" и "Чернобыль" поборются за премию телеакадемии США "Эмми". Список номинантов огласили во вторник вечером в Голливуде.
Телесага "Игра престолов" получила рекордное количество номинаций - 32.
Как сообщили организаторы, в категории "лучший драматический сериал" за награду будут бороться "Лучше звоните Солу", "Игра престолов", "Убивая Еву", "Озарк", "Телохранитель", "Поза", "Наследники" и "Это мы".
За звание лучшей комедии борьба развернется между семью сериалами "Барри", "Дрянь", "В лучшем мире", "Удивительная миссис Мейзел", "Матрешка", "Шитс Крик" и "Вице-президент".
Телесериал "Чернобыль", вышедший на канале HBO, представлен в категории коротких сериалов (Limited Series), конкуренцию ему в ней ему составят "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".
Номинации за лучшие актерские работы в комедийном серале получили Билл Хейдер, Дон Чидл, Энтони Андерсон, Тед Дэнсон, Юджин Леви, Майкл Дуглас, а также актрисы Кристина Эпплгейт, Фиби Уоллер-Бридж, Наташа Лионн, Кэтрин О'Хара, Рэйчел Броснахэн и Джулия Луис-Дрейфус.
За награду в категории лучший драматический актер будут бороться Боб Оденкерк, Кит Харингтон, Джейсон Бейтман, Билли Портер, Стерлинг К. Браун и Майло Вентимилья.
Номинацию в категории лучшая актриса в драматическом сериале получили Эмилия Кларк, Робин Райт, Виола Дэвис, Джоди Комер и Сандра О, Лора Линни и Мэнди Мур.
"Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 25 тысяч членов телеакадемии.
Очередная 71-я церемония вручения награды "Эмми" (Primetime Emmy Awards) состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.
Кадр из сериала Игра престолов
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