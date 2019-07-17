Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T10:28Z
https://ria.ru/20190717/1556599890.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155260/51/1552605177_0:263:3174:2048_1036x0_80_0_0_6cc5a1478f1d1f23600871794178f3dd.jpg
РИА Новости
Ситуация в Судане

Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение

Вчера, 10:28
217
© STRINGERСуданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме
© STRINGER
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме. Архивное фото
КАИР, 17 июл - РИА Новости. Переходный военный совет Судана и представители оппозиционного "Движения сил за свободу и перемены" в среду утром парафировали соглашение о политическом урегулировании, при этом вопрос о конституционной декларации пока остается открытым, к его обсуждению стороны пообещали вернуться в ближайшую пятницу, сообщает арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.
Уточняется, что соглашение включает достигнутые к настоящему моменту договоренности о переходном периоде.
Участники митинга в Судане
16 июля, 16:40
СМИ узнали об ответе оппозиции Судана на проект конституционной декларации
Ранее в Хартуме при посредничестве Афросоюза возобновились переговоры между военными и силами политической оппозиции по проекту конституционной декларации, на основании которой страна будет жить ближайшие три года в переходный период. Оппозиция выдвинула очередные условия, в частности она категорически отвергла идею предоставления абсолютной неприкосновенности членам будущего суверенного совета, а также высказалась за реформу судебной системы и системы безопасности и предложила сделать их независимыми от суверенного совета.
На прошлой неделе стороны договорились о создании суверенного совета, который будет управлять страной в ближайшие три года с попеременным руководством этой структурой, а также о формировании гражданского правительства из технократов во главе с независимым политиком в качестве премьера. Парламент предполагается избрать после назначения правительства. Также была достигнута договоренность о проведении расследования всех преступлений против оппозиции и силовиков, произошедших в последнее время.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
4 июля, 03:34
Военсовет Судана и оппозиция договорились по ряду вопросов
020110
Обсудить 0
Ситуация в СуданеСудан
Рекомендуем
Сильвио Берлускони
Берлускони уверен, что Россия не финансировала итальянскую партию "Лига"
РИА
Новости
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
ЕС готов оказать поддержку Судану после создания переходного правительства
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД поддержали предоставление льгот дагестанцам, воевавшим с боевиками
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
В Ираке два человека погибли при нападении на ресторан
Борис Джонсон
СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Контактная группа по Донбассу согласовала меры по контролю за перемирием
Участники митинга в Судане
СМИ узнали об ответе оппозиции Судана на проект конституционной декларации
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Минобороны не смогло отсудить 3,2 миллиарда рублей у "Штурмовиков Сухого"
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж вмешивался в выборы в США
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
Контактная группа договорилась восстановить мост в районе Станицы Луганской
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции приземлился тринадцатый самолет с компонентами С-400
Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Столтенберг: в НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса
02:50Трамп прокомментировал отказ конгрессменов рассмотреть вопрос об импичменте
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
Лента новостейМолния