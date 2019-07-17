Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение

КАИР, 17 июл - РИА Новости. Переходный военный совет Судана и представители оппозиционного "Движения сил за свободу и перемены" в среду утром парафировали соглашение о политическом урегулировании, при этом вопрос о конституционной декларации пока остается открытым, к его обсуждению стороны пообещали вернуться в ближайшую пятницу, сообщает арабский спутниковый телеканал Переходный военный совет Судана и представители оппозиционного "Движения сил за свободу и перемены" в среду утром парафировали соглашение о политическом урегулировании, при этом вопрос о конституционной декларации пока остается открытым, к его обсуждению стороны пообещали вернуться в ближайшую пятницу, сообщает арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia

Уточняется, что соглашение включает достигнутые к настоящему моменту договоренности о переходном периоде.

Ранее в Хартуме при посредничестве Афросоюза возобновились переговоры между военными и силами политической оппозиции по проекту конституционной декларации, на основании которой страна будет жить ближайшие три года в переходный период. Оппозиция выдвинула очередные условия, в частности она категорически отвергла идею предоставления абсолютной неприкосновенности членам будущего суверенного совета, а также высказалась за реформу судебной системы и системы безопасности и предложила сделать их независимыми от суверенного совета.

На прошлой неделе стороны договорились о создании суверенного совета, который будет управлять страной в ближайшие три года с попеременным руководством этой структурой, а также о формировании гражданского правительства из технократов во главе с независимым политиком в качестве премьера. Парламент предполагается избрать после назначения правительства. Также была достигнута договоренность о проведении расследования всех преступлений против оппозиции и силовиков, произошедших в последнее время.