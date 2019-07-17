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РИА Новости

В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400

Вчера, 10:24
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© Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma BakanlığıСтоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı
АНКАРА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило в среду о прибытии четырнадцатого самолета с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
"Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме. В рамках этого процесса приземлился четырнадцатый самолет на авиабазе Мюртед", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Сколько всего самолетов потребуется для переброски имущества из состава С-400, не уточняется.
Министр армии США Марк Эспер
16 июля, 18:45
В США рассказали о подрыве потенциала F-35 из-за С-400
Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
2211020
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Минобороны ТурцииС-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
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