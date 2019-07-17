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РИА Новости

В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе

Вчера, 10:21
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ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Повышение уровня воды в реке Лопва привело к подтоплению 10 жилых домов в селе Юрла Пермского края, из-за чего из своих домовладений были эвакуированы 59 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
"В результате прохождения комплекса опасных и неблагоприятных метеоявлений на территории Пермского края, продолжительных обильных осадков, произошло повышение уровня воды в реке Лопва Юрлинского района, что привело к подтоплению населенного пункта Юрла Пермского края. Подтоплено 81 придомовая территория, в том числе 10 жилых домов. Проведена эвакуация 59 человек", - говорится в сообщении.
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В МЧС подчеркнули, что в результате ЧП никто не пострадал, угрозы населению нет. "Размыты участки автомобильных дорог, в результате чего отрезанными оказались 5 населенных пунктов: Березова, Петракова, Усть-Березовка, Комсомольский и Сюзьва.", - уточняют в ведомстве.
По данным МЧС, органами местного самоуправления для звеньев территориальной подсистемы РСЧС указанных муниципальных районов введен режим чрезвычайной ситуации. К месту ЧП стянуты 16 единиц техники и 62 человека личного состава территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Юрлинского района, от МЧС - 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю РИА Новости добавили, что на данный момент обстановка в Юрле стабилизировалась. "Изменений пока нет, но вода не прибывает", - отметили в ведомстве.
В МЧС также добавили, что в городе Кудымкаре уровень воды в реке Иньва снизился на 10 см.
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