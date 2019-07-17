В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76

Транспортный самолет "ИЛ-76" во время захода на посадку. Архивное фото

Транспортный самолет "ИЛ-76" во время захода на посадку

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Самолет Ил-76 в среду утром сел в подмосковном аэропорту "Жуковский" без происшествий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Представитель экстренных служб региона ранее рассказал агентству, что экстренная посадка потребовалась из-за срабатывания на борту датчика неисправности вентиляции салона.

"Самолет сел без происшествий", - сказал собеседник агентства в аэропорту.