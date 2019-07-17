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РИА Новости

В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТранспортный самолет "ИЛ-76" во время захода на посадку
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Транспортный самолет "ИЛ-76" во время захода на посадку. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Самолет Ил-76 в среду утром сел в подмосковном аэропорту "Жуковский" без происшествий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Представитель экстренных служб региона ранее рассказал агентству, что экстренная посадка потребовалась из-за срабатывания на борту датчика неисправности вентиляции салона.
Самолет Bombardier CS300 латвийской авиакомпании airBaltic в аэропорту Шереметьево в Москве. 18 мая 2017
15 июля, 18:03
Самолет Рига-Москва экстренно сел в аэропорту вылета
"Самолет сел без происшествий", - сказал собеседник агентства в аэропорту.
По данным экстренных служб, самолет принадлежит "одному из силовых ведомств". Посадка, по их информации, совершена в 10.17.
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Ил-76ЖуковскийПроисшествия
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