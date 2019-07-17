В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Самолет Ил-76 в среду утром сел в подмосковном аэропорту "Жуковский" без происшествий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Представитель экстренных служб региона ранее рассказал агентству, что экстренная посадка потребовалась из-за срабатывания на борту датчика неисправности вентиляции салона.
15 июля, 18:03Самолет Рига-Москва экстренно сел в аэропорту вылета
"Самолет сел без происшествий", - сказал собеседник агентства в аэропорту.
По данным экстренных служб, самолет принадлежит "одному из силовых ведомств". Посадка, по их информации, совершена в 10.17.