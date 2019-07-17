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РИА Новости

Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров

Вчера, 10:19
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© AFP 2019 / Saul LoebБилл Гейтс
Билл Гейтс
© AFP 2019 / Saul Loeb
Билл Гейтс. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место впервые в семилетней истории индекса миллиардеров, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Во вторник французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно поднялся на второе место списка, обогнав Гейтса. "LVMH, производитель предметов роскоши, достиг рекордного уровня в Париже и увеличил свою чистую стоимость до 107,6 миллиарда долларов, опередив Гейтса более чем на 200 миллионов долларов", - пишет агентство.
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В прошлом месяце состояние Арно впервые превысило 100 миллиардов долларов, и он вошел в тройку лидеров рейтинга, присоединившись к Гейтсу и основателю Amazon Джеффу Безосу, самому богатому человеку в мире. Коллективное богатство тройки лидеров превышает индивидуальную рыночную стоимость почти каждой компании в индексе S&P 500, включая Walmart, Exxon Mobil и Walt Disney, отмечает агентство.
При этом агентство уточняет, что Гейтс оставался бы самым богатым человеком в мире, если бы не благотворительная деятельность. Гейтс пожертвовал более 35 миллиардов долларов в фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Чистая стоимость активов Безоса в этом году выросла до 125 миллиардов долларов, даже после достижения соглашения о разводе с Маккензи Безос, благодаря которому она стала четвертой в списке самых богатых женщин мира.
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.
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