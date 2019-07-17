В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Состояние детей из лагеря "Лучистый" под Евпаторией, обратившихся за медицинской помощью в связи с ухудшением самочувствия, оценивается как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

Ранее первый заместитель главы администрации города Кирилл Вавренюк сообщил, что около 50 человек госпитализировано из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией, угрозы жизни нет. В числе обратившихся за медицинской помощью четверо взрослых, остальные дети. Все госпитализированные относятся к группе, приехавшей из Татарстана. При этом директор лагеря Ренат Каюмов сообщил РИА Новости, что причина отравления детей устанавливается, опасений за их состояние нет. По его словам, детей возили в больницу на консультацию, после чего возвращали в лагерь. Управление СК по республике Крым проводит проверку по факту произошедшего.