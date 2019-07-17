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РИА Новости

В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей

Вчера, 10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Состояние детей из лагеря "Лучистый" под Евпаторией, обратившихся за медицинской помощью в связи с ухудшением самочувствия, оценивается как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.
Ранее первый заместитель главы администрации города Кирилл Вавренюк сообщил, что около 50 человек госпитализировано из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией, угрозы жизни нет. В числе обратившихся за медицинской помощью четверо взрослых, остальные дети. Все госпитализированные относятся к группе, приехавшей из Татарстана. При этом директор лагеря Ренат Каюмов сообщил РИА Новости, что причина отравления детей устанавливается, опасений за их состояние нет. По его словам, детей возили в больницу на консультацию, после чего возвращали в лагерь. Управление СК по республике Крым проводит проверку по факту произошедшего.
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"По состоянию на 8 утра госпитализированы 54 человека: 49 детей, 5 вожатых. Находятся в Евпаторийской городской больнице, в состоянии средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет, самочувствие - близкое к удовлетворительному", - отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, все дети осмотрены главным внештатным детским инфекционистом минздрава, тактика лечения согласована.
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Отравление детей в лагере в КрымуСледственный комитет РФКрымПроисшествия
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