СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Управление СК по республике Крым проводит проверку по факту массового отравления в детском оздоровительном лагере "Лучистый" под Евпаторией, Роспотребнадзор также начал расследование инцидента.
Ранее сообщил, что около 50 человек были госпитализированы из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией. В числе обратившихся за медицинской помощью четверо взрослых, остальные дети. Все госпитализированные приехали из Татарстана. При этом директор лагеря сообщил РИА Новости, что причина отравления детей устанавливается, опасений за их состояние нет. По его словам, детей возили в больницу на консультацию, после чего возвращали в лагерь.
"Да, проверка проводится", - сообщили в пресс-службе управления СК.
Кроме того, Роспотребнадзор начал расследование инцидента. "Идет эпидрасследование. Результаты будут обнародованы после получения результатов всех лабораторных исследований", - сообщила РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым Наталья Пеньковская.
Она не уточнила количество пострадавших детей и сотрудников лагеря.