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РИА Новости

В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке

Вчера, 10:15
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КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился к украинским авиакомпаниям с просьбой соблюдать законодательство и предоставлять услуги на государственном языке.
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу в Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.

“Во исполнение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, обратился к украинским авиакомпаниям с просьбой неукоснительно соблюдать украинское законодательство во внутреннем и международном пассажирском сообщении. Услуги в сфере транспорта должны предоставляться на государственном языке, при необходимости дублироваться на английском”, - написал Омелян на своей странице в Facebook.

Омелян отметил, что только в случае международного транспортного сообщения объявления могут дублироваться на официальном языке страны, куда осуществляется перелет. Он добавил, что такие же поручения были направлены государственным органам и предприятиям, которые находятся в сфере ответственности министерства инфраструктуры.
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