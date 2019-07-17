В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу в Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.

“Во исполнение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, обратился к украинским авиакомпаниям с просьбой неукоснительно соблюдать украинское законодательство во внутреннем и международном пассажирском сообщении. Услуги в сфере транспорта должны предоставляться на государственном языке, при необходимости дублироваться на английском”, - написал Омелян на своей странице в Facebook .

Омелян отметил, что только в случае международного транспортного сообщения объявления могут дублироваться на официальном языке страны, куда осуществляется перелет. Он добавил, что такие же поручения были направлены государственным органам и предприятиям, которые находятся в сфере ответственности министерства инфраструктуры.